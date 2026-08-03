JuvEnart 2026 revela campeões e reúne jovens talentos da dança tradicional do Rio Grande do Sul

A edição de 2026 reuniu, em Santa Maria, centenas de dançarinos, instrutores, músicos, familiares e apaixonados pela cultura gaúcha, encerrando dias de intensa programação marcados por apresentações de alto nível técnico, emoção e valorização das raízes do Estado.

Muito além da disputa por troféus, o Juvenart representa o encontro de gerações que encontram na dança tradicional uma forma de preservar a identidade do povo gaúcho. Cada entrada em tablado carrega meses de ensaios, dedicação voluntária, investimento das entidades e o sonho de jovens que transformam disciplina em arte.

Neste cenário de excelência, Alegrete esteve representado por duas entidades de reconhecida história no tradicionalismo: o DTG Juventude e o CTG Farroupilha. Os grupos defenderam o município com apresentações marcadas pelo comprometimento, pela técnica e pelo respeito às tradições, demonstrando a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

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Embora as entidades alegretenses não tenham figurado entre as premiadas desta edição, deixaram sua marca no palco do Juvenart. Afinal, em um concurso que reúne algumas das principais invernadas do Rio Grande do Sul, conquistar uma vaga e apresentar-se já representa um feito que exige talento, preparação e perseverança.

Na categoria Júnior, o título ficou com o CTG Candeeiro da Amizade, de Vera Cruz. O segundo lugar foi conquistado pelo CTG Caiboaté, de São Gabriel, enquanto o CTG 20 de Setembro, de Santo Ângelo, completou o pódio.

Já na categoria Sênior, a vitória foi do CTG Aldeia dos Anjos, de Gravataí, seguido pelo CTG M’Bororé, de Campo Bom, e pelo CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha.