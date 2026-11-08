Juventude do MDB e UABA promovem campanha de Natal Solidário- meta é arrecadar mais 500 quilos de alimentos

A meta é arrecadar mais de 500 kg de alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social dos bairro mais carentes em Alegrete. A entrega está programada para o próximo dia 22 de dezembro de 2026, poucos dias antes do Natal.

A organização pretende realizar um trabalho conjunto com os presidentes das associações dos bairros para identificar as famílias que mais necessitam de ajuda. As entregas serão realizadas diretamente nas residências, buscando garantir que os alimentos cheguem a quem realmente precisa.

A UABA também participará ativamente da arrecadação, auxiliando na mobilização da comunidade, na organização e na distribuição dos donativos.

Como ajudar ?

A campanha busca o apoio de supermercados, empresas e estabelecimentos comerciais para receber doações e disponibilizar pontos de arrecadação. A população poderá contribuir com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, massa, óleo, açúcar, farinha e leite.

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As empresas que participarem da iniciativa também terão seu apoio reconhecido e divulgado nas redes sociais e nos portais de notícias parceiros.

O objetivo é levar alimento, e solidariedade às famílias que mais precisam neste Natal.

Para contribuir, disponibilizar um ponto de arrecadação ou obter mais informações, entre em contato pelo Instagram: Neste Natal, seu pequeno gesto vai fazer a diferença na mesa de uma família.