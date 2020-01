Juventude Progressista de Alegrete está arrecadando material escolar

Você acredita que a educação muda o mundo? A Juventude Progressista de Alegrete sim, e, baseado neste princípio a turma lançou uma campanha para arrecadação de material escolar.

De acordo com a presidente Nathalie Lunardi, o objetivo é ajudar crianças em situação econômica frágil a ter um ano letivo melhor. “Estaremos arrecadando material escolar até o dia 10 de fevereiro, e distribuir, inicialmente, nas escolas municipais. Nos ajude, doe”, comenta a progressista.

Aproximadamente 32 jovens participam dessa ação que está arrecadando material escolar no município. Oriundos da escola pública, muitos têm ensino superior, mestrado e doutorado, e querem conscientizar sobre a necessidade do estudo para crianças e jovens do município.

Quem tiver interesse em ajudar o grupo pode entrar em contato pelos telefones 9 9983 41 83 (João), ou 9 9921 5567 (Nathalie). Eles vão buscar as doações após contato.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução