Juventus é campeão da Copa Fut 6

No último domingo, 20, ocorreu o encerramento da 1ª Copa Fut 6. Foi conhecido o grande campeão e entregue os troféus para os destaques da competição. O torneio começou a dois meses e reuniu um grande número de atletas de diversos bairros de Alegrete.

O campeonato contou com 12 equipes de todas localidades do município. Na grande final Juventus e Flamengo protagonizaram um confronto muito acirrado. A equipe do Juventus conseguiu converter as chances criadas de gols e venceu pelo placar de 2 a 0 a equipe do Flamengo.

Confira os premiados da Copa Fut 6: