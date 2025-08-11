Juventus vence a Libertadores Solidária na quadra da Saint Pastous

O Dia dos Pais na comunidade da Saint Pastous teve um evento solidário. A 7ª edição da Libertadores Solidária disputada na quadra do bairro envolveu 10 times.

Para o organizador, líder comunitário Giovane MB, o espaço revitalizado onde era um depósito de entulhos, abriga uma praça e quem ganha são os jovens e crianças junto a comunidade. “Só tenho a agradecer essa comunidade que prestigia cada ação. Estão todos de parabéns. Meu muito obrigado”, destacou.

Foi um verdadeiro gol de placa. Um ato solidário na 7ª edição com jogos na quadra, a Libertadores Solidária alcançou êxito, onde cada participante de alguma forma deu uma força ao Projeto do Bem do Bairro Macedo, destinando todo o montante arrecadado.

A final foi disputada entre Juventus e Cerca. Uma grande final com a equipe do Juventus superando a Cerca por 3 a 0. O time da Ju embolsou R$ 1.300, troféu e medalha. Além do goleiro Guilherme, o menos vazado que ganhou R$ 50 de prêmio e do artilheiro do campeonato, Thales que recebeu R$ 50.

O Cerca da Sampa Futebol Clube ficou com o vice. O time de guerreiros da comunidade que defendia sua hegemonia não conseguiu o trunfo, mas mais uma vez foi um fiel anfitrião.