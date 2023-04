Kageyama realiza festival interno de judô e reúne crianças em Alegrete

No último domingo (16), o ginásio Oswaldo Aranha recebeu o Festival interno de judô Kageyama Alegrete. Durante três horas, crianças de 03 anos a 12 anos da Equipe, juntamente com outros alunos e do Projeto Campeões do Futuro que treinam no Instituto de Educação Oswaldo Aranha; projeto Escola aberta José Bonifácio (Polivalente), Crianças da Academia Vida Fitness Zona Leste protagonizaram uma manhã de aprendizado em meio a muito entretenimento.

Segundo o Sensei André Brazeiro, a competição foi de forma lúdica, buscando maior aprendizado e preparação pra próximas competições, onde os pais estiveram presente auxiliando seus filhos na sua primeira competição.

“Agradecemos todos que estiveram presente na organização, nos auxiliando, agradecimento aos pais pela torcida”, destacou o instrutor.

Para incentivar os pequenos judocas, eles foram premiados conforme a faixa etária no festival que contou com a participação voluntária da profissional em enfermagem Hellen Dorneles, professora Carla do Osvaldo Aranha, Sensei Brazeiro faixa Marron de judô coordenador da Kageyama à nível local, Sensei Willian e professor Juliano Castro da academia Vida Fitness Zona Leste pessoas que trabalharam para o êxito do evento.



A próxima competição que Equipe Kageyama estará participando será em Gramado dia 29 de abril no Estadual de Judô.

Fotos: reprodução