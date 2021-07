Kangas Motoclube fez sua parte para minimizar o frio dos necessitados

O Kangas Motoclube, de Alegrete, fez a entrega de agasalhos arrecadados em campanha desenvolvida em parceria com amigos e empresas apoiadoras.

A campanha que durou em torno de um mês, visou arrecadar agasalhos para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.

Foram arrecadados roupas e calçados que agora passarão pela triagem da Secretaria de Assistência Social e posteriormente serão distribuídos em kits para a população carente.

Essa é apenas uma das campanhas planejadas pelos motociclistas para o ano de 2021. O motoclube, fundado em novembro de 2020, além de incentivar o motociclismo no município, tem nas suas raízes o objetivo de ajudar no bem estar social e desenvolver projetos em prol dos necessitados. O clube já realizou campanhas sociais para crianças carentes no natal do ano passado e planeja desenvolver mais projetos ao longo desse ano.

O Motoclube agradece a ajuda dos apoiadores Stúdio 103 Tattoo, Coletivo Multicultural de Alegrete, Oficina Mecânica Gabriel Ceccon, Dekalke Serigrafia e Imobiliária Alegrete, bem como a todas as pessoas que contribuíram com alguma doação.

Você pode acompanhar as campanhas sociais desenvolvidas pelo Kangas no Instagram do clube: @kangasmotoclube11.