karatecas de Alegrete conquistam medalhas na Copa Oeste Campanha de Interestilos

O evento contou com atletas de diversas cidades da região, incluindo Alegrete, que marcou presença com a equipe da acadêmia Flex do Sensei Rodrigo Oviedo Carvalho – faixa preta.

Alegrete teve um bom desempenho e conquistou o bronze na classificação geral por equipes. O resultado reflete o comprometimento, dedicação dos atletas alegretenses, bem como a qualidade do treinamento oferecido pelo Sensei Rodrigo Oviedo Carvalho, faixa preta e responsável pelo Dojo Senshi do Karatê Do.

Leia Mais: Agressor se mostrava valente e corajoso até perceber que a BM estava a caminho

Os destaques individuais da equipe foram vários, acompanhe: Pedro Marostega Assumpção Mendonça, faixa amarela, conquistou o primeiro lugar nas categorias Kata e Kumite. Giovana Almeida, faixa vermelha, também se destacou com o segundo lugar em Kata e Kumite. Já Pietra Guterres de Carvalho e Nicolas Xavier Bravo, ambos faixa amarela, ficaram em terceiro lugar em suas respectivas categorias de Kata e Kumite.

Leia mais: “Comecei a me fantasiar para esconder minhas tristezas e dores”; assim, Ivonete virou artista

Henrique Bonazza Alves, faixa branca, mostrou seu potencial e garantiu o terceiro lugar no Kumite, mesmo sendo um dos menos experientes da equipe.

A competição em Santana do Livramento foi acirrada, reunindo atletas de diferentes níveis de habilidade e experiência. Além de Alegrete, outras cidades como Livramento, Santa Rosa, Quaraí e Rivera também estiveram presentes.

Leia mais: CREA vai instrumentalizar ainda mais seus profissionais para aumentar a fiscalização em Alegrete

O apoio é fundamental para o desenvolvimento do esporte, acrescenta neste caso, o Bitrô Alegrete ao apoiar os alunos da equipe Dojo Senshi do Karatê Do. O patrocínio oferecido foi reconhecido com gratidão pelos alunos e uma medalha será entregue como forma de agradecimento. A participação dos atletas de Alegrete na Copa Oeste Campanha de Karatê Interestilos 2023 ficou marcada com bons resultados.