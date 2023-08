Karpeteando vence Urano Negro de Alegrete na linha de chegada e leva Penca da Soja

Promovido pelo Jockey Club de Alegrete, foram três dias de intensa movimentação no hipódromo Nilton Bruno Carlesso.

Na disputa da tradicional Penca da Soja, o cavalo de Júlio de Castilhos fez prevalecer o favoritismo nos 500 metros. De criação do Haras Nijú, propriedade de Vítor Serafim de Barros e Tatiana D. Menezes, de Júlio de Castilhos, treinado pelo R. Silva e pilotado pelo G. Montanha, encontrou trabalho para vencer o representante alegretense Urano Negro.

Urano Negro, cavalo alegretense de Homero Tarrago Filho, propriedade de Leandro Pedroso e Thiago Almeida, de Alegrete, treinado por P. Lopes, e pilotado pelo J.G. Santos, tentou tirar a diferença em toda corrida e na linha de chegada encostou em Karpeteando, ficando menos de meia cabeça, como gritou um espectador na linha final – Foi de focinho.

Urano Negro tentou bater o favoritismo do cavalo castilhense

A final do GP da Soja alcançou cerca de R$ 245.400 no geral em apostas, Urano Negro de Alegrete sustentava 67 mil em apostas contra o favorito Karpeteando de Júlio de Castilhos, com 70 mil. O GP homenageou os turfistas Nilton Bruno Carlesso, João Carlos Vendruscolo, Ival Luiz Alberton e Joicemar Piegas com uma premiação de 1.000 mil sacos de soja ao time de Júlio de Castilhos.

No GP Ademir Fagundes, também favorito nas apostas levou o prêmio maior. Dueto Dollar da cidade de Santo Augusto, criação e propriedade do Haras Alves Teixeira, treinado pelo Tere Airton Oliveira e pilotado T. Cristian, sob cuidados veterinários do Dr. Daniel Gustavo. O GP destinou 80% do valor arrecadado em inscrições para o proprietário vencedor e 20% ao treinador campeão. O montante de apostas foi de R$ 300.100.

Fotos: Jornal do Turfe, Roque Massariol e Osni da Silva