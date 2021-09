Kuaty’s Marmitas, uma nova tendência no ritmo acelerado da tua rotina

O setor gastronômico está em constante evolução e, a cada dia, é possível observar novos empreendimentos que ganham força e a confiança do povo. É o que acontece com Kuaty´s Marmitas!

Kuaty’s Marmitas é a mais nova sensação da cidade, que traz uma proposta de aliar alimentação saudável com sabor e tempero caseiro, sob medida, com praticidade, economia e procedência.

A Kuaty’s Marmitas, através da proprietária e sua equipe, visa auxiliar e agilizar a vida daqueles que vivem na correria do trabalho e não têm tempo de preparar seu almoço, uma vez que, após ser feito o pedido, a marmita é entregue gratuitamente no horário e local combinados.



Um dos diferenciais da empresa é oferecer uma refeição que tenha preço acessível e que contenha elementos de “comfort food”, ou seja, com gosto de comida caseira.



A escolha do cardápio é realizada de acordo com o número de pedidos, baseado na preferência dos clientes e com produtos de primeira linha muito bem selecionados.



Os pedidos podem ser realizados até às 10h30min.



Outros fatores relevantes são:

• conhecer o perfil de cada cliente;

• primar pela qualidade e atendimento;

• fornecer marmitas fixas com valor semanal, quinzenal e mensal;

• entrega gratuita;

• atendimento de segunda-feira a sábado, em todo o perímetro urbano.

Ideia:



Da adversidade à mudança. É desta forma que a empresária Vanessa Safons de Castro define Kuaty’s Marmitas e destaca:“Estávamos no Hospital Universitário de Santa Maria, meu marido Flávio Adriano Becker estava aguardando um procedimento cirúrgico cardíaco. E, em frente, chegou uma Van vendendo marmitex. Neste momento, foi possível perceber como o tempo das pessoas é corrido no horário de almoço. Eu sempre gostei de cozinhar e a experiência adquirida em outro serviço, nos fizeram analisar muito bem os prós e contras. Após um tempo, decidimos investir neste segmento, visando uma maneira de otimizar o tempo de quem trabalha, fazer o que realmente se gosta e obter uma renda extra”.

Kuaty’s Marmitas – sua aliada na correria do dia-a-dia!

Contato: (55) 9 8433 3985

Whatsapp: (55) 9 9726 5218

Redes sociais:

Facebook: Kuaty’s Marmitas

Instagram: @kuatys

Aline M. Kunz