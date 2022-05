La Picanha do Uruguai vence Torneio de Bocha da Sociedade Italiana

No final de semana, a Associação Italiana em Alegrete realizou a 16ª edição do Torneio Integração da Amizade de Bocha.

A competição na modalidade trio masculino contou com 13 trios que durante três dias competiram nas canchas do Daer e da Italiana.

Bons jogos marcaram a competição

O tradicional Torneio da Amizade foi organizado pelos atletas e incentivadores do esporte no município, Luis Tambara e Eduardo Kaiser, juntamente com o presidente do clube Enio Tambara.

A competição que teve os jogos transmitidos em um canal no Youtube (Canal Bochas), foi vencida pela equipe do La Picanha de Rivera no Uruguai. Eles venceram o trio do Mercado Tamabara/Alegrete por 15 a 11.

La Picanha e Mercado Tambara fizeram a final desta 16ª edição

O 3º lugar coube aos Compadres de Alegrete, e a quarta colocação para Os Retalistas de Uruguaiana. Os vencedores receberam troféus e medalhas na edição que homenageou Valdecir Batistela e também a homenagem póstuma a um integrante recentemente falecido, Darci Cazarotto.

Os Compadres de Alegrete e Retalistas de Uruguaiana completaram os 4 melhores trios do torneio

A competição na Sociedade Ítalo Brasileira Guglielmo Marconi encerrou no início da noite de domingo com uma confraternização entre os participantes, selando mais uma edição do torneio que prima pela amizade e integração dos bochófilos da região e países vizinhos.

Integração e amizade marcou o evento

Foto: reprodução