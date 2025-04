La Vai Bryan vence GP Gentil Carlesso em Alegrete e leva mais de R$ 190 mil

Share on Email

A XXXI edição do tradicional GP Gentil Carlesso encerrou na tarde da última segunda-feira (28), em Alegrete. Durante três dias o município foi placo do maior evento em cancha reta do Brasil.

Na final, três participantes disputaram o título. Ainda na eliminatória do sábado a comissão de corridas que é soberana e age pelo regulamento interno da entidade desclassificou a égua Mensageira Veloz, porque na hora da partida quem estava segurando ela bateu na cabeça da égua, o que é expressamente proibido pelo regulamento do Jockey conforme regra de bem estar animal.

Acontece que na segunda-feira, quase na hora da carreira o proprietário da égua entregou uma liminar que ela poderia correr, e a comissão teve de acatar o documento. Forza Speranza, La Vai Bryan e Mensageira Veloz largaram na final e num galope impressionante La Vai Bryan ( Wired Bryan/Lá Vai Firmina), de criação Coudelaria Família Monteiro, propriedade de Robson Silva, Ademar Martel e Stud Almeida, De Santo Augusto, Panambi e Ijuí, treinado pelo R. Silva e pilotado pelo G. Montanha. Os proprietários receberam R$ 150 mil, o treinador Silva R$ 40 mil e a parceria recebeu 3% do valor apostado em La Vai Bryan. Na segunda colocação Mensageira Veloz de Uruguaiana e em terceiro Forza Speranza do Stud Baita Chão Alegrete em parceria com o homenageado desse ano, Henrique Oliva.

Na final do GP Stud L.F.C, em homenagem a Thiago Batista e Almirante Pinto Rui, em 500 metros, no hipódromo Nilton Bruno Carlesso, Denver levou a melhor. O macho de 52 kg (Taludo/Xilara Halo) criação e propriedade de Thiago e Ivo Batista de São Luiz Gonzaga, treinado pelo P. Silva e pilotado pelo D. Oliveira levou a melhor sobre Baronesa Lark que era apontada como favorita.

Fotos: Roque Massariol (CanchaReta)