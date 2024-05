Laboratório da Santa Casa foi ampliado e modernizado

Reforçando o compromisso com seus pacientes, a Santa Casa de Alegrete busca o que há de melhor e mais avançado em diversos sistemas vinculados à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Assim como em outros setores, o Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa está disponibilizando um novo analisador para testes de imunoensaio. O equipamento é responsável por executar exames de imunologia e de hormônios, com o objetivo de entregar resultados e diagnósticos de alta qualidade, garantindo um fluxo de trabalho analítico eficiente e rápido.

Na prática, o equipamento, conhecido como Cobas E, realiza a análise de exames de tireoide, próstata, HIV, marcadores cardíacos, tumorais, entre outros, utilizando uma tecnologia que padroniza operações, aperfeiçoa a rotina laboratorial e proporciona ao beneficiário a entrega do laudo com mais agilidade, atendendo uma demanda crescente com maior rendimento.

Segundo Luciana Acosta Fogliarini, biomédica responsável pelo laboratório, a qualidade do equipamento é indiscutível para se obter exames precisos e de alta qualidade. “Contar com essa nova tecnologia no processo de análise é essencial, uma vez que traz velocidade na conclusão da análise do material e a possibilidade de analisar um maior número de amostras em um determinado tempo.” De acordo com ela, o equipamento ajuda os profissionais de saúde a diagnosticar doenças, monitorar o progresso do tratamento e avaliar a saúde geral do paciente, em tempo recorde.

Outra boa nova no serviço de análises clínicas é que o laboratório foi ampliado, como conta o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi. “Graças às emendas parlamentares impositivas, a área do laboratório aumentou para melhor acomodar e atender os pacientes, proporcionando mais conforto e agilidade no atendimento.”

O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa, além de prestar serviços para pacientes internados no hospital, também realiza atendimentos para toda a comunidade, abrangendo convênios, particulares e descontos concedidos pelo CariSaúde.