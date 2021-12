Laboratório da Santa Casa presente em cada momento

O Laboratório Da Santa Casa de Alegrete realiza inúmeros exames e, dentre eles, está o teste de sexagem fetal.

A “onda” de chá revelação, evento hoje que as famílias vem realizando com bastante frequência, impulsiona cada vez mais a leitura pelo teste de sexagem fetal.

O exame é capaz de identificar o sexo do bebê nas primeiras semanas de gestação com excelência e muita segurança. Recomenda-se realizar o exame após a 8ª semana de gestação, apresentando 99% de sensibilidade ao teste.

O exame de sexagem fetal é feito através de coleta de sangue, onde amostras são analisadas a fim de identificar o sexo do bebê através da presença do cromossomo Y (menino) ou então, a presença do cromossomo X (menina).

A gravidez é um momento especial na vida de um casal e nós do Laboratório da Santa Casa temos a satisfação em poder fazer parte de momentos como foi com o casal Silvana e Tiago.

“A espera de um bebê é um momento único na vida de um casal. A partir do teste positivo de gravidez a expectativa pelo sexo se torna maior ainda. Quando soubemos que poderíamos fazer o teste de sexagem fomos até o Laboratório da Santa Casa e realizamos.” Relata Silvana Oliveira dos Santos.

“Após alguns dias recebemos a ligação que o exame já estava pronto. Ao retirar o resultado tivemos a linda surpresa de uma caixinha preparada especialmente para nós ao invés de apenas a impressão do laudo, então buscamos organizar um momento para dividir com nossa família a revelação” Refere o papai Tiago Dedé Rosés.

“Foi um dia maravilhoso, descobrimos que estamos esperando um gurizinho!! Agradecemos o comprometimento e a dedicação do Laboratório da Santa Casa por fazer parte desse momento!!!” Relata a mamãe Silvana Oliveira.

A descoberta do sexo do bebê é um momento importante durante a gestação. Pensando nisso, o Laboratório da Santa Casa de Alegrete, torna essa experiência compartilhada com amigos e familiares, ainda mais especial pois eterniza momentos através da surpresa revelada através resultado do teste.

Situações como estas fazem com que sigamos trabalhando e participando com dedicação e empenho de momentos especiais como a chegada de um bebê.

Quer saber mais? Entre em contato conosco!

(55) 3426 3000

Rua Simplicio Jacques, 1470.