Secretaria de Saúde confirma resultado dos dois óbitos com suspeita da Covid-19 em Alegrete

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na manhã desta sexta-feira(11), a confirmação do resultado negativo para Covid-19 do idoso, de 65 anos, que internou no último dia 9 e da mulher de 30 anos que estava na UTI- Covid, da Santa Casa de Alegrete e faleceu na manhã de ontem(10). Com esses resultados, o município mantém o número de 15 óbitos.

Os pacientes passaram pela ala e UTI Covid-19. Devido aos sintomas apresentados frente à pandemia do novo coronavírus, foi coletada amostras para testagem. O idoso e a mulher foram sepultados na quinta-feira conforme protocolo Covid-19(sem velório). Ambos apresentavam outras comorbidades, de acordo com a Secretaria de Saúde.

No último Boletim Epidemiológico, no final da tarde de ontem(10), foram registrados 4 casos positivos de Covid-19 e 2 pacientes recuperados em Alegrete. Os positivos são 3 mulheres e 01 homem, com idades entre 36 e 61 anos, todos em isolamento domiciliar.

Os recuperados estavam em domicílio. Um paciente recebeu alta hospitalar e passou para o isolamento domiciliar. Com isso, nenhum paciente positivo de Alegrete está hospitalizado, apenas pacientes positivos de outras cidades ou aguardando resultado.

Até o momento, são 529 casos confirmados, com 427 recuperados, 87 ativos e 15 óbitos.

Foram realizados 5.487 testes realizados, sendo 4.951 negativos, 527 positivos e 7 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 202 pessoas.