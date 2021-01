Ladrão arromba distribuidora de bebidas e leva dinheiro e celular

Compartilhe















Estabelecimento comercial foi arrombado e o prejuízo do proprietário foi de R$ 1.300,00 e um aparelho celular. Conforme registro policial, o acusado entrou por uma grade lateral onde o mesmo aproveitou que havia uma falha para arrombar e invadir a loja que tem uma distribuidora de bebidas. O indivíduo que foi apontado como autor teve a sua ação gravada pelo sistema de videomonitoramento da empresa.

O proprietário repassou as imagens à polícia. O furto ocorreu na madrugada, por volta das 5h da última terça-feira. A Brigada Militar esteve no endereço e os policiais também reconheceram o acusado. O mesmo já tem passagens pela polícia e é conhecido do meio policial em Alegrete.