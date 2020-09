Ladrão quebra porta de vidro e furta objetos de loja em Alegrete

Compartilhe











Na madrugada deste domingo(13), um estabelecimento comercial na rua Bento Manoel teve a porta de vidro quebrada. O fato ocorreu por volta das 6h40min.

Conforme registro policial, o sistema de segurança(alarme), acionou e rapidamente o funcionário foi ao local. No endereço, ele constatou que a porta havia sido quebrada e comunicou as características do suspeito o proprietário.

No mesmo momento, o proprietário fez contato com a Brigada Militar e informou o que havia acontecido com o relato do vigilante em relação ao suposto ladrão. De imediato, a guarnição iniciou buscas e, pouco tempo depois localizou o indivíduo de 27 anos no bairro Sepé Tiaraju. Ele já é conhecido das guarnições e estava com as roupas conforme informações do proprietário.

Na revista pessoal nada foi encontrado de posse do mesmo. Do estabelecimento comercial, foi levada uma caixa de imã para geladeira.

Os policiais militares o conduziram à DP e, em contato com o Delegado de plantão, foi determinado registro simples.

O acusado não foi preso em flagrante delito e não havia produtos do furto/arrombamento com o mesmo. Depois de ouvido, o indivíduo conhecido como Nego Zé, foi liberado.