Ladrões invadem Parque de Máquinas e levam fios de cobre

De acordo com a ocorrência realizada na Delegacia de Polícia, o encarregado pelo local constatou que fios de cobre foram furtados em dois locais no parque. Num deles, os criminosos retiraram uma grande quantidade de fios de cobre do subsolo do local, além disso, também furtaram fios de cobre da caixa de luz.

Homem é preso em flagrante por violência doméstica contra mãe e filha

O Parque de Máquinas fica localizado no bairro Ibirapuitã, na Zona Leste onde os índices de furtos têm aumentado muito nos últimos dias, principalmente relacionados a fios de cobre.

No registro, consta que, ainda não há suspeitos.