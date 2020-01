Ladrões invadem residência comem, bebem e levam televisores

Na madrugada da última segunda-feira(20), indivíduos arrombaram a janela de uma residência, no bairro Medianeira, e, além do consumo de alimentos e bebidas, furtaram objetos. O proprietário, de 44 anos, estava na casa, mas não ouviu barulho.

De acordo com o registro, os acusados arrombaram a janela da cozinha e foram até o salão de festas com cozinha integrada. No local eles consumiram sorvete, iogurte, cerveja e sucos. Na sequência, furtaram um televisor de 50 polegadas e outro de 32 polegadas, assim como, um tapete avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00.

A vítima salienta que a residência possui câmeras de segurança que registraram a ação dos ladrões. Pelas imagens, três homens invadiram o local.A Polícia Civil vai investigar o caso.