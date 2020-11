Ladrões roubam acessórios valiosos de caminhão de Empresa Elétrica

Ladrões fizeram uma limpa no interior de um caminhão de uma empresa de rede elétrica.

De acordo com o boletim realizado por um dos funcionários, eles realizavam um trabalho na localidade do Caverá. No momento em que foram sair, perceberam que o caminhão apresentava problemas mecânicos e, somente no outro dia seria possível o conserto. Assim, estacionaram o veículo e deixaram no local.

Ao retornarem no dia seguinte constataram que tinham furtado o rádio amador, o tacógrafo e dois pneus do caminhão. Nada mais havia sido danificado. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.