LAF define campeonato da categoria Principal em Alegrete

Na oportunidade, os dirigentes e representantes das equipes se fizeram presentes na sede da entidade.

Num primeiro momento, ficou definido que a categoria Aspirante terá início após a conclusão da categoria Principal. Serão dez equipes no sistema de todos contra todos e os oito melhores classificados vão ao mata-mata.

A bola rola a partir deste domingo no complexo Jockey na Zona Leste. Serão cinco jogos com início às 13h45 e logo após às 16h na localidade tradicional do futebol amador do Município. Confira os jogos abaixo.