LAF faz valer o mando de campo e vence o Uruguaianense na 5ª Copa Fronteira

Com bom público nas arquibancadas, a partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando espaços. A LAF tinha maior posse de bola e procurava controlar as ações do jogo, enquanto o time de Uruguaiana apostava em jogadas de velocidade e contra-ataques.

O gol da vitória saiu nos minutos finais da primeira etapa. Alex Borges acertou um belo chute, colocando a bola no ângulo e fazendo a torcida explodir de alegria no Municipal Farroupilha. Um golaço que colocou a equipe alegretense em vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, a LAF passou a ter maior controle da partida e buscou aproveitar os espaços deixados pelo adversário, principalmente nas jogadas de contra-ataque, para tentar ampliar o marcador e encaminhar a vitória.

Leia mais: Maurício Goldemberg, depois da última grande batalha contra a Covid, perdeu a luta nesta madrugada

Do outro lado, o Uruguaianense intensificou a busca pelo empate, apostando principalmente nas bolas aéreas e nas jogadas ofensivas. Nos minutos finais, uma confusão entre os envolvidos marcou o confronto, que teve seus últimos momentos de tensão antes do apito final.