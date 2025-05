LAF lança plano de trabalho na terça-feira em Alegrete

Na próxima terça-feira (13), no plenário da Câmara de Vereadores, ocorre o lançamento do plano de trabalho da Liga Alegretense de Futebol. Serão apresentados os campeonatos que a entidade irá realizar e seus prazos para começo do futebol amador no Município.

O objetivo da atividade é apresentar aos dirigentes e representantes de times o plano de trabalho que a LAF adotará esse ano. As datas, regulamentos, inscrições, todos os assuntos serão abordados na reunião no plenário do poder Legislativo.

O Futebol Amador de Alegrete é um lazer dos mais frequentados aos fins de semana no Município. Atletas, dirigentes e apaixonados pelo futebol são figuras presentes nos campos da Zona Leste e cultivando o esporte no “Baita Chão”. O evento começa a partir das 19h na Câmara de Vereadores.

Categorias como, Primeiro, Segundo, “Quarentinha” e Cinquenta, são as mais populares entre os desportistas de Alegrete. A coordenação da LAF convidada a todos para participarem desta atividade de apresentação dos trabalhos.