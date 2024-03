LAF passa os jogos da categoria Aspirantes para o Estádio Farroupilha

Share on Email

O tema foi a mudança do local do Complexo Jockey para o Estádio Municipal Farroupilha.

Na última rodada da categoria, ocorreram alguns incidentes que fizeram com que a continuidade dos jogos no local ficasse comprometida. Segundo o presidente da instituição, Ramud Maruf, a troca de local se dá estritamente por motivo de segurança e é uma oportunidade para todos os times jogarem no Estádio Municipal.

No próximo domingo, 17 de março, ocorre a rodada atrasada da categoria principal. No outro domingo subsequente, ocorrem os jogos da categoria Aspirantes na nova roupagem. Ainda faltam duas rodadas para o fim da primeira fase, o que deve acirrar ainda mais a disputa pelo título da categoria.