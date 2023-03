LAF promove semifinais na master, e decisão em duas categorias no Farroupilha

Neste sábado (11) acontece as semifinais dos cinquentinha, o campeonato master vai conhecer seus finalistas. O palco da decisão é o estádio municipal Farroupilha.

De acordo com a programação da entidade esportiva, às 16h45, jogam Fluminense x Nacional, logo após às 18h45, entram em campo as equipes do Tinga e Boca Juniors. Os dois vencedores decidem o título da categoria 50 anos, no próximo final de semana.

Para o domingo (12), será o dia de apontar os campeões nas categorias aspirante e principal. Com entrada franca nos dois dias, a expectativa é de um bom número de torcedores no estádio.

O título na aspirante será disputado entre Vila Nova e Alvorada, o clássico apontará o grande campeão da categoria. O jogo está previsto para iniciar às 15h30min.

A final na elite do futebol amador de Alegrete, marca um encontro entre o novato Operário que recentemente debutou na categoria com um time jovem e chega a uma grande decisão. E de outro lado o Boca Juniors, segundo melhor time do futebol amador do RS, e acostumado a levantar taça na Liga. A decisão na principal está marcada para às 18h15min.