LAF: seis jogos em rodada dos “Quarentinha”, registra 22 gols

No último sábado (02), foi realizada a 4ª rodada do campeonato amador na categoria sênior especial (40 anos). A Liga Alegretense de Futebol deu andamento a competição, apenas suspendeu a rodada da categoria Principal prevista para o domingo.

No sábado seis jogos movimentaram os “Quarentinhas”. Nas seis partidas foram marcados 22 gols. Destaque da rodada ficou por conta do Nacional goleou o Fortaleza por 4 a 0 e segue 100% no campeonato. O Real Capão saiu da lanterna com uma chuva de gols sobre o lanterna Vianense. O time do Capão do Angico fez 6 a 1, nos visitantes.

A AABB venceu mais uma e segue invicta no certame. Em jogo disputado, fez 1 a 0 no SER Ceva. O Centenário superou o Pântano, em um jogo equilibrado. Final 3 a 2, para o time que carrega o nome do bairro do outro lado da Ponte.

União e Fluminense fizeram o clássico da rodada num confronto parelho. No final vitória do time da Vila Isabel, União 1 a 0. O jogo entre Aimoré e Boca Juniors terminou empatado com o placar de 2 a 2.

Após a 4ª rodada, a AABB lidera 12 pontos, ao lado do Nacional que também tem 12. A diferença é nos critérios técnicos. Em 3º colocado está o Aimoré com 8, Boca é o quarto na classificação geral (7Pg). Fortaleza e União somam 6 pontos cada. Centenário 5 e Fluminense 3 pontos ganhos fecham o G8 na sênior especial.

Foto: Valdir Knierin