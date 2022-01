LAF solicita à Câmara aumento no valor repassado à entidade

A Liga de Futebol Amador de Alegrete – a LAF congrega 50 equipes em várias categorias e realiza o maior campeonato de futebol da cidade. Para manter todas as atividades com jogos em campos de várzea, a entidade precisa de recurso para pagar a arbitragem.

No dia 6, o presidente da LAF- Paulo Cunha esteve em audiência com o novo presidente da Câmara de Vereadores Anilton Oliveira. Além da visita de cortesia à nova mesa diretora, eles foram gestionar o aumento do repasse do município à entidade.

A informação é de que recebem 40 mil, por ano, para custear a arbitragem de 200 jogos da LAF. Paulo Cunha disse que em anos anteriores o valor era de 57 mil e diante do aumento dos custos desse serviço se torna insuficiente para manter todos os jogos.

O pedido ao novo presidente da Câmara é pela majoração do valor à entidade mais tradicional do Município, que realiza jogos e congrega centenas de atletas nos campos de futebol de várzea.

Devido às questões sanitárias, as atividades do mês de janeiro foram suspensas pela LAF.