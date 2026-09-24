LAF vai a Uruguaiana neste domingo para encerrar primeiro turno da Copa da Fronteira

Neste domingo (27), o time da Liga Alegretense de Futebol (LAF), representante de Alegrete na Copa Fronteira, terá um importante compromisso fora de casa. A equipe vai até Uruguaiana para enfrentar o Uruguaianense, pela última rodada do primeiro turno da competição.

A partida está marcada para as 11h da manhã, no estádio do Ferro Carril. O confronto reúne duas equipes que entram em campo buscando um resultado positivo na competição.

Jogando longe de seus domínios, a LAF sabe das dificuldades de enfrentar o Uruguaianense, mas a equipe alegretense chega para o duelo com o objetivo de fazer uma boa apresentação e, se possível, conquistar os três pontos.

A partida também representa uma oportunidade importante para a LAF se manter entre os primeiros colocados da classificação geral e fechar o primeiro turno com um resultado positivo e iniciar o segundo turno.

Foto: Click do Vini