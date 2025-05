Lançamento do Campeonato da LAF e congresso técnico são realizados na Câmara

O evento contou com o prefeito Jesse Trindade dos Santos e do secretário de educação, cultura, esporte e lazer Rodrigo Guterres, secretário de administração Sérgio Prates, vereador Rudi Pinto/PDT e assessores parlamentares. Na presença de diretores de clubes, o presidente da LAF Ramud Maruf apresentou de forma oficial o calendário esportivo. Já Valdir Knerim destacou pontos do regulamento técnico.

Entre as principais mudanças restou o número de classificados na categoria sênior especial. Dos quatro inicialmente proposto, ficou definido que os 8 melhores avançam na competição. Outra definição foi quanto a taxa para jogadores de fora do município, o valor foi mantido e a idade de dois anos a menos nas categorias Quarentinhas e Cinquentinhas foi acatada pelos presentes. Em relação, ao valor cobrado para atletas de outras cidades, o presidente Ramud explicou que a entidade tem custo e esse investimento será usado nos custos da Liga. Em 2025, será o maior valor já repassado pelo município com um montante de R$ 220 mil no Projeto LAF. A cobrança que era contestada por alguns clubes não foi levantada durante o congresso.

Neste ano, o presidente prometeu uma série de mudanças e disse que será um dos maiores e melhores campeonatos já realizados pela Liga. O futebol feminino, categoria Sub-13 são as novidades para 2025. A Liga pretende realizar jogos no período da noite no Estádio Farroupilha. De acordo com o regulamento a disputa em todas categorias será de pontos corridos, com disputa todos contra todos. Cada campeão nas categorias receberá além da premiação de medalhas e troféu, receberá um jogo de uniformes e cada clube recebe uma bola.

O prefeito Jesse desejou uma boa competição aos clubes e reiterou o incentivo ao esporte municipal. Já o secretário Rodrigo enfatizou a importância de se investir no esporte amador e se disse parceiro da LAF.

Conforme o calendário da LAF, a bola rola no dia 24, com a primeira rodada da categoria xodó da entidade. a sênior especial (Quarentinhas).