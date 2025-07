Lançamento Eudora no Espaço do Revendedor Grupo Boticário – Alegrete

O espaço do revendedor do Grupo Boticário agora conta com mais uma grande novidade: a chegada da marca Eudora, que também faz parte do Grupo Boticário. Uma conquista que fortalece o empreendedorismo feminino e abre portas para quem deseja transformar a paixão pela beleza em uma fonte de renda extra, com horários flexíveis e a autonomia de ser dona do próprio tempo.

A Eudora chega para somar ao portfólio já consagrado do espaço do revendedor, com uma linha completa de maquiagens de alta performance, perfumaria envolvente, cosméticos inovadores e cuidados especiais com os cabelos. Agora, as revendedoras e clientes podem encontrar Eudora ao lado das marcas O Boticário, OUI e Quem Disse, Berenice?, tudo em um único lugar.

Mais do que vender produtos, é uma oportunidade para mudar de vida, conquistar sua independência financeira e tornar-se uma mulher de sucesso. Porque quem trabalha com beleza não apenas encanta — faz história. A revenda de cosméticos é uma atividade reconhecida por proporcionar sucesso garantido, com apoio, capacitação e produtos que são desejo em todo o Brasil.

Essa novidade chega pelas mãos experientes da empresária Tânia Vontobel Breyer, que junto com o filho Diogo Vontobel Breyer e a nora Graziele Breyer, segue inovando e ampliando o espaço para quem deseja empreender com confiança.

O espaço do revendedor está localizado na Praça Nova – General Osório, número 40, em Alegrete. Venha conhecer, se encantar e dar o primeiro passo para fazer parte de um time de mulheres que transformam vidas através da beleza.

Eudora agora é sua nova oportunidade de crescer, brilhar e vencer!

Aline Menezes