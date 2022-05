Lançamento pré-candidatura de Lúcio do Prado em Alegrete

O lançamento da pré- candidatura de Lúcio do Prado como candidato a deputado estadual pelo PP lotou o CTG Vaqueanos da Fronteira na última sexta-feira (29).

O ato contou com representantes de 56 cidades gaúchas que apoiam a candidatura do alegretense à Assembleia Legislativa do RS. Também estavam presentes os pré-candidatos ao Senado Federal pelo PP, Comandante Nádia e ao governo do Estado Senador Luis Carlos Heinze e vários pré-candidatos a deputado e estadual e federal pela sigla.

Lúcio do Prado foi diretor da CESA – Companhia Estadual de Cilos e Armazéns, integrou a CEEE e já concorreu a prefeito e Deputado Estadual.

O pré- candidato tem família em Alegrete e de acordo com as manifestações do ato, tem ligação e atuações de encaminhamentos de demandas para Alegrete e a vários municípios gaúchos.

Todos entendem que Alegrete tem que ter o seu Deputado Estadual para ter um representante direto e assim, ter mais voz e representatividade.