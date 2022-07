Casa Lar do Idoso é contemplado com projeto de placas solares

Share on Email

A Ordem DeMolay, organização filantrópica formada jovens rapazes de 12 a 21 anos e atuante no mundo todo, realizou mais uma grande ação social em prol da comunidade alegretense.



No último dia 2 de julho, ocorreu a conclusão de um dos maiores projetos da história do Capítulo: a instalação de placas solares na Casa Lar do Idoso de Alegrete Ari Vargas Paim.



A instituição foi contemplada com o projeto fundo social da Cooperativa Sicredi, sendo o valor restante arrecadado pelos irmãos juntamente às lojas maçônicas e à comunidade.



O projeto possibilitou que, com a estrutura será possível diminuir o valor da conta de luz do lar em 63%. Um outro fator muito relevante foi de que o projeto tinha o prazo de um ano para ser concluído, entretanto, em três meses, já estava entregue.

” Essa velocidade evidencia o empenho dos irmãos em ajudar os necessitados e colaborar com a cidade. O sábado, foi um marco na nossa história, representa o que podemos alcançar se estivermos com o coração no lugar certo”- destacam.



Para concluir, os representantes acrescentam: “o 384 agradece a todos pelo apoio nessa campanha, e conta com a comunidade alegretense para seguir transformando as vidas dos que mais precisam”.

A presidente voluntária da Casa Lar do Idoso de Alegrete Ari Paim, Ibraima Silva, destacou que ser contemplada foi muito importante, ainda mais devido a redução prevista em mais de 63%.

Atualmente, são 43 idosos que residem no asilo, todos do sexo masculino, mas há vagas para até 60 idosos.

“Estamos felizes pela doação e deixamos nossos agradecimentos por mais esse ato de amor” – citou Ibraima.