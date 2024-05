Lar São Vicente de Paula precisa de meias de algodão, toalinhas e calçolas para as vovós

Com as baixas temperaturas em Alegrete, quem mais sofre são idosos que precisam de cuidados especiais com o frio. Vanderlei Polga que administra o Lar São Vicente de Paula, que acolhe só idosas diz que é preciso estar sempre oferecendo água às vovós, porque podem se desitratar no inverno.

Casa São Vicente de Paula

O Lar acolhe 42 vovós com idade de 65 a 96 anos que são atendidas por uma equipe de sete atendentes. Nesta época, diz Polga, é necessário oferecer vários alimentos quentes como mingaus, caldo e chás para ajudar a manter a temperatura do corpo. Quando não esta tão frio e tem sol, eles tiram as que tem mais condições de se locomover e as fazem tomar sol que é muito importante. Uma equipe de 22 servidores atuam na casa para acolher e cuidar das vovós que vivem ali.

Nesta época, com temperatura em torno de 4ºC, as vovós precisam estar com as extremidades sempre aquecidas e para isso a Casa Lar São Vicente está precisando de doações de meias de algodão, toalhinhas e calçolas- aquelas maiores para segurar as fraldas. Quem quiser ajudar e só ir até o local, na Rua General Sampaio, próximo à Santa Casa de Alegrete.