Na tarde deste domingo(29), a reportagem do PAT buscou informações sobre o laudo que apontou a causa da morte do adolescente Roni dos Santos Luiz de 15 anos. Diferente do que foi descrito pelos amigos que possivelmente teria sido uma descarga elétrica, o laudo descreve que o óbito foi em decorrência de asfixia mecânica provocada por alimentos, ou seja, o adolescente teria se afogado no próprio vômito. Não havia lesões no corpo.

No laudo, não há relação com choque elétrico, mas as investigações relacionadas ao inquérito permanecem. Roni estava com amigos quando decidiram entrar no lago. De acordo com o setor de investigação da Polícia Civil, que iniciou a investigação para apurar as causas logo após o registro realizado pela mãe do adolescente, um dos amigos disse que eles estavam entre três e dois decidiram pular no lago. O menor chegou a ser socorrido, mas não resistiu e foi a óbito nesta madrugada.

A fatalidade se deu depois dos menores saírem da residência de um deles, no bairro Nilo Soares Gonçalves, onde estavam jogando Free Fire com a finalidade de buscarem um lanche no centro. Quando passavam pelo Parque Rui Ramos, infelizmente a brincadeira terminou em tragédia.

Relembre como foi a versão repassada nesta manhã pela mãe a partir dos amigos e posteriormente dos próprios adolescentes à polícia.

Um adolescente saiu de casa, no bairro Nilo Soares Gonçalves, por volta das 23h30min, para jogar Free Fire na casa de um amigo que fica em frente à residência onde o menor residia com a mãe. Porém, algumas horas depois, a progenitora recebeu uma ligação da Santa Casa informando que o filho estava no hospital. Ao chegar no local , foi informada que ele teria falecido, até então, em decorrência de uma descarga elétrica. A vítima foi identificada como Roni dos Santos Luiz de 15 anos.

Até o momento, em que a mãe fez o registro, por volta das 5h, não havia um relato contundente dos fatos, de como tudo realmente aconteceu. Segundo o boletim de ocorrência, os dois amigos que estavam com o adolescente ficaram bastante alterados e nervosos e não conseguiram passar detalhes do que ocorreu, durante a madrugada para a mãe do menor.

A mãe citou ao policial civil que a informação que conseguiu foi de que o filho estaria na casa do amigo e certo horário decidiram vir ao centro comprar um lanche. Ao passar pelo Parque Rui Ramos Roni o filho teria sofrido uma descarga elétrica no lago, entretanto, os amigos não foram precisos se ele caiu ou se jogou no lago, tampouco, em que local teria ocorrido. Um dos amigos que estava com eles teria fugido ficando apenas dois na Santa Casa, acompanhados de um conselheiro tutelar, segundo a ocorrência.

No BO consta que um militar que não foi identificado até o momento, teria sido o responsável pelo resgate do adolescente, porém, a mãe destaca que não sabe mais informações sobre as circunstâncias desta fatalidade que aconteceu por volta da 1h deste domingo(29).

Em contato com a autoridade policial, delegado de plantão, determinou que o corpo fosse encaminhado para a necropsia, desta forma, o laudo vai apontar a causa da morte. A Guarda Municipal foi comunicada do fato e solicitado que fosse realizada uma vistoria no lago. Toda área é cercada e não tem autorização para que pessoas entrem na água. Durante a noite de ontem, a chuva foi muito intensa na cidade e interior o que provocou alguns pontos de alagamento no Parque. A mãe de Roni é alegretense, já o adolescente é natural de Gravataí.

Durante o início desta manhã, de acordo com a Polícia Civil, em depoimento ao setor de investigação um dos amigos comentou que dois se jogaram espontaneamente no lago e que Roni teria se queixado de um choque elétrico ao colocar a mão no holofote do lago. Na sequência ele teria desmaiado e socorrido pelo militar citado acima. Os policiais também estiveram no local com os demais adolescentes de 15 e 16 anos. A Guarda Municipal e o responsável pelo setor de iluminação da Prefeitura acompanharam e vão tomar as providências, disse um dos policiais civis.

As últimas homenagens a Roni ocorreram nesta tarde na Capela Santa Clara no bairro Honório Lemes. Nas redes sociais muitas mensagens de carinho e consternação dos amigos e familiares.