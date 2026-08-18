Laura Cardoso: o Brasil se despede de uma das maiores damas da dramaturgia

O Brasil perdeu nesta terça-feira (18) uma de suas maiores referências na arte de interpretar. Laura Cardoso morreu aos 98 anos, em São Paulo, deixando uma trajetória que atravessou gerações e ajudou a construir a história da dramaturgia brasileira.

A morte ocorreu na noite de segunda-feira (17), na residência da atriz. A informação foi comunicada pela família por meio do perfil oficial de Laura Cardoso nas redes sociais. A mensagem de despedida publicada pelos familiares resumiu o sentimento diante da perda: “Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre nos nossos corações.”

Nascida em São Paulo, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni iniciou ainda muito jovem uma carreira que se tornaria uma das mais longevas da cultura brasileira. Começou no rádio e acompanhou praticamente toda a evolução da dramaturgia no país, passando pelo teatro, cinema e televisão.

Na televisão, foi uma das pioneiras da teledramaturgia brasileira. Estreou na TV Tupi nos primeiros anos da televisão no Brasil e, ao longo de décadas, construiu uma galeria de personagens que permanecem na memória do público. Entre os trabalhos que marcaram sua trajetória estão novelas como “Mulheres de Areia”, “A Viagem”, “Irmãos Coragem” e “Chocolate com Pimenta”.

Sua carreira, entretanto, foi muito além das novelas. Laura Cardoso atuou no teatro e no cinema, participou de mais de uma centena de produções e também emprestou sua voz à dublagem. Sua presença artística atravessou diferentes gerações e formatos, mantendo-a como uma das referências mais respeitadas da interpretação brasileira.

Uma carreira reconhecida pelo Brasil

O reconhecimento à importância de Laura Cardoso ultrapassou o público e a crítica. Em 2025, o Governo Federal promoveu a atriz ao grau de Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cultural, em reconhecimento às suas relevantes contribuições para a cultura brasileira. O ato foi publicado no Diário Oficial da União.

A homenagem coroava uma trajetória construída com talento, disciplina e uma extraordinária longevidade artística.

Mesmo depois de deixar de atuar regularmente em novelas, Laura permaneceu ligada à profissão. Em 2025, participou do curta-metragem “Dona Rosinha” e também esteve na tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo, em uma de suas últimas aparições públicas relacionadas à televisão.

Uma presença que não desaparece

Ao longo de mais de oito décadas, Laura Cardoso pertenceu a diferentes épocas da televisão brasileira sem jamais deixar de ser contemporânea. Interpretou personagens populares, participou de grandes produções e trabalhou ao lado de algumas das maiores estrelas da dramaturgia nacional.

Sua partida encerra uma das mais extraordinárias carreiras da história da arte brasileira.

Mas há artistas cuja obra não termina com a despedida.

Laura Cardoso permanece nas personagens, nas cenas, nas novelas, nos filmes, no teatro e, sobretudo, na memória de milhões de brasileiros que cresceram acompanhando aquela mulher de voz marcante, presença forte e enorme capacidade de transformar personagens em pessoas inesquecíveis.

Hoje, o Brasil se despede de Laura Cardoso. A dramaturgia, porém, continuará convivendo com a sua presença.