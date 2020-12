Lauro Dornelles monta cestas de Natal a estudantes da Zona Leste com produtos da agricultura familiar

Compartilhe















No encerramento do ano de 2020 a Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles realizou a entrega de cestas de Natal às famílias de alunos da Zona Leste.

A diretora da Escola, Mirza Nunes, informa que com os produtos da agricultura familiar montaram as cestas que foram entregues aos pais ou responsáveis pelos alunos. São bolos, pães, biscoitos e verduras que seriam utilizados na merenda escolar dos alunos.

Sem aulas presenciais todos os meses a equipe realiza a entrega do alimentos.

Aproveitamos para fazer algo diferente e entrar no espírito natalino, já que estamos encerrando um ano de pandemia de muitas incertezas, mas que nossos professores nunca deixaram de trabalhar , salienta.

A equipe do Lauro Dornelles está feliz por ter realizado há dois dias do Natal esta ação que beneficiou 130 famílias que escolheram aquela escola da Zona Leste para seus filhos. Neste período de pandemia, as aulas foram online, ou com a entrega de material impresso a quem não teve aceso à internet, observou a diretora.

Tudo foi realizado com o maior cuidado para evitar contaminação.