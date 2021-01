Lauro tem a primeira turma de Técnico em Comércio formada por videoconferência

Compartilhe















Tempos difíceis, mudanças impostas pela pandemia em todos os sentidos da sociedade, que exigiu que as aulas fossem online, o trabalho reinventado e os cuidados redobrados.

Estudar foi totalmente diferente, mas quem sabe que o conhecimento é importante e necessário, não desistiu. E assim foi o que aconteceu com quatro alunos do curso Técnico em Comércio da Escola Estadual Dr Lauro Dornelles.

Com aulas remotas pelo class room, google meet, orientações pelo WhatsApp ou com material impresso eles persistiram até a conclusão do curso. No último dia 7 houve a apresentação da conclusão dos trabalhos.

O curso visa ensinar sobre como montar uma empresa, na verdade ser empreendedor e , também atuar no comércio.

Os quatro alunos que concluíram o curso foram: Cassius Rodrigues, João Rocha da Silva, Tatiana Mota dos Santos e Priscila Botelho.

A diretora Mirza Nunes destaca o empenho dos alunos e a qualidade do curso. Estamos em pandemia, mas isso acredito deve ser um impulso a mais para estudarmos, lermos e darmos ressignificação às nossas vidas.

A equipe de professores do Curso Técnico em Comércio da EE Lauro Dornelles é:

Amália Ferraz, Luis Soares, Jusselaine Pedroso, Marione Jaques e Quelen Gomes.

Vera Soares Pedroso