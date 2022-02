Lavouras de arroz são abandonadas com a seca em Alegrete

A seca que colocou praticamente do todo o RS em estado de emergência, desde dezembro do ano passado afetou a produção agrícola e pecuária, principal fonte de economia em toda Metade Sul do Estado . Em Alegrete a situação é bem preocupante em relação às lavouras de arroz e soja.

lavoura destruida pela seca em Alegrete

De acordo com dados do 9º NAT do IRGA na cidade, dos 52.045hectres de arroz que foram plantados nesta safra, por falta de água 13% desta área já foi perdida. Além disso, outros 15% estão com irrigação deficiente em que os produtores trabalham muito para manter a planta.

São cenas de lavoura secas, difíceis de serem vistas aqui na região quando o arrozal verdejava nos pampas. Uma realidade que entristece, ver essa situação de quem trabalha e produz tendo prejuízos como este.

lavoura destruída pela seca em Alegrete

O técnico agrícola do IRGA, Nilton Oliveira, informa, também, que as lavouras mais afetadas com seca são da região do Inhanduí.

A colheita da safra deste ano começa a ficar encorpada a partir do dia 15 deste mês de fevereiro.

Fotos Irga – Alegrete