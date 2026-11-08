Learning with Games: alunos transformam o aprendizado de Inglês em diversão e conhecimento

Projeto da Escola Estadual Demétrio Ribeiro promoveu a interação entre estudantes e mostra que aprender uma língua estrangeira também pode ser uma experiência lúdica e colaborativa.

No dia 6 de novembro, a escola realizou o projeto “Learning with Games” (Aprendendo com Jogos), uma iniciativa desenvolvida nas aulas de Língua Inglesa com o objetivo de tornar a aprendizagem mais dinâmica, significativa e divertida.

Os alunos do 8º ano matutino foram responsáveis pela criação e confecção de jogos educativos envolvendo diferentes conteúdos da Língua Inglesa, como números, cores, animais, frutas, verbos e adjetivos.

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Entre os jogos produzidos estavam Bingo, Jogo da Memória, Dominó, Trilha e Tapa Certo, todos planejados para estimular a aprendizagem do vocabulário de maneira lúdica e interativa.

Após a preparação dos materiais, os estudantes assumiram o papel de mediadores das atividades, orientando os participantes e colocando em prática seus conhecimentos da língua inglesa.

A proposta envolveu alunos do 4º ao 9º ano, proporcionando momentos de integração entre diferentes turmas e incentivando a cooperação, a criatividade, a comunicação e o trabalho em equipe.

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Mais do que uma atividade recreativa, o Learning with Games demonstrou que os jogos podem ser importantes aliados no processo de ensino e aprendizagem. Ao ensinar e interagir com os colegas, os estudantes tiveram a oportunidade de desenvolver a autonomia, a responsabilidade e a confiança na utilização do inglês.

Com iniciativas como essa, a Escola Estadual Demétrio Ribeiro reforça seu compromisso com práticas pedagógicas inovadoras, que aproximam os conteúdos escolares da realidade dos estudantes e tornam a aprendizagem uma experiência participativa e significativa. Learning with Games: aprender, ensinar e compartilhar conhecimentos por meio da diversão.