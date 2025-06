Legends vence torneio de vôlei da Piola e Blessed ajuda asilo Ari Vargas Paim

A competição gerou bastante engajamento entre os desportistas e criou ainda mais conexão entre os amantes do vôlei em Alegrete. Na grande final, Legends e Ravena, disputaram quem seria o grande campeão da etapa. Melhor para os Legends que garantiram o lugar mais alto no pódio.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As equipes que doaram alimentos e mantimentos, fizeram o bem para as pessoas que foram atingidas pela cheia do rio Ibirapuitã em Alegrete. O vôlei vem crescendo cada vez mais no Município e mais equipes vem surgindo no segmento do esporte.

Já a equipe do Blessed Alegrete destinou alguns mantimentos e agasalhos ao asilo Ari Vargas Paim e Residencial Viver. Isso mostra o comprometimento da instituição e dos times de vôlei nas causas sociais do Município.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp