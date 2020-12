Lei Aldir Blanc injeta 242 mil reais em projetos culturais de Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer /Diretoria de Cultura e da comissão gestora do Conselho Municipal de Política Cultural publica o edital de chamamento público com os espaços e projetos contemplados nas chamadas públicas da conhecida popularmente como “Lei Aldir Blanc”, criada para aqueles que tiveram suas atividades paralisadas devido às medidas de isolamento social, assim muitos trabalhadores e gestores culturais perderam a fonte de renda.

São dezoito espaços contemplados com o valor total de R$ 240.000,00, cinquenta e três trabalhadores contemplados com o valor total de R$242.353,08. Foram mais R$ 40.000,03 para premiação de espetáculos, em aquisição de ingressos e vouchers. Isto significa que ao longo de 2021 Alegrete produzirá mais de 71 projetos artísticos e culturais de forma absolutamente gratuita para estudantes da rede pública e comunidade em geral. Será o irrestrito acesso à arte nos mais diversos bairros e promovendo o incentivo das ações afirmativas (pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, questão étnico-racial, povos originários, vulnerabilidade econômica social), e dentre outras ações que tenham relevância social.

O bônus é aquisição de mais de 1350 ingressos de cinema e teatro que serão distribuídos via chamadas públicas e para estudantes da rede municipal.

Segundo a assessora de gestão, Gabriela Marçal, os pagamentos deverão ser feitos até 28 de dezembro, conforme cronograma dos editais.

Os editais podem ser encontrados no link:

https://bit.ly/2Jb8W6f