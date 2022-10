Lei de Orçamento Anual terá audiência pública para definir prioridades

A Secretaria de Finanças e Orçamento, lançou o edital n° 095/2022 na quinta-feira, 27, em que divulga a realização de audiência pública para discussão das demandas, metas e prioridades para a elaboração da Lei de Orçamento Anual – LOA – para o ano de 2023, no formato eletrônico e presencial (com acesso instantâneo), às 14h do próximo dia 03 de novembro.

Será disponibilizado dois canais online para envio de sugestões, contribuições e dúvidas referentes à construção da LOA/2023. Nesse sentido, o formulário para sugestões ficará disponível no site do município no seguinte endereço: www.alegrete.rs.gov.br, ficando a disposição entre os dias 27 de outubro a 10 de novembro, através do e-mail: financas.divisaodeorcamento@gmail.com.

Abaixo, segue o formulário:

https://forms.gle/SLMD8ajGdFbZDqLu5

Para mais informações, entrar em contato através do fone: (55) 3961 1737.

Confira o edital e o decreto:

Edital n° 095/2022

Decreto n° 890