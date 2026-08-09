Lei do Frete torna permanente fiscalização e reforça controle sobre operações de carga

A nova Lei do Frete foi sancionada esta semana com vetos a dispositivos incluídos durante a tramitação da proposta no Congresso Nacional. Embora a legislação transforme em permanentes medidas voltadas ao reforço da fiscalização do transporte rodoviário de cargas, alguns trechos aprovados pelos parlamentares não entraram em vigor.

Entre os principais dispositivos vetados está o que previa a anistia de multas aplicadas a transportadores, empresas e motoristas em razão da participação nos bloqueios de rodovias registrados após as eleições de 2022. O texto aprovado pelo Congresso também abrangia multas judiciais e administrativas, sanções civis, além de penalidades já inscritas em dívida ativa.

Na justificativa encaminhada ao Congresso Nacional, o governo argumenta que a medida fere o princípio da separação dos Poderes e a garantia constitucional da coisa julgada, uma vez que alcançaria multas decorrentes de decisões judiciais já definitivas. Segundo o documento, a proposta também representaria renúncia de receita pública sem a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pela legislação.

Outro trecho barrado previa a conversão em advertência das multas aplicadas pelo descumprimento da política nacional de pisos mínimos do frete. A justificativa apresentada é de que a medida configuraria uma anistia de penalidades administrativas e, igualmente, implicaria renúncia de receita sem a devida estimativa do impacto financeiro.

Apesar dos vetos, a nova Lei do Frete mantém as principais mudanças voltadas ao fortalecimento da fiscalização do setor. A legislação torna permanente a obrigatoriedade do Código Identificador da Operação de Transporte (Ciot), ferramenta utilizada para registrar todas as operações de frete realizadas no país. O sistema permite maior controle sobre os contratos de transporte e facilita a fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Na prática, caminhoneiros, transportadores e embarcadores continuam obrigados a registrar as operações por meio do Ciot, enquanto os órgãos fiscalizadores passam a contar com mais mecanismos para identificar irregularidades e combater a contratação de fretes abaixo do valor.

FOTO: Fábio Vargas – Rádio Nova Manhã FM

Os vetos ainda serão apreciados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou derrubá-los. Até que isso ocorra, permanecem em vigor todos os dispositivos sancionados da nova Lei do Frete, incluindo as regras que reforçam a fiscalização do transporte rodoviário de cargas e garantem maior controle sobre o cumprimento do piso mínimo do frete.