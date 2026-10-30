Lei dos Bosques de Bairro começa a sair do papel com plantio de árvores

A Lei Municipal nº 7.041, de 23 de julho de 2026, que institui o Programa Bosques de Bairro em Alegrete, começa a ser colocada em prática com ações de arborização e educação ambiental. Nesta semana, alunos e alunas da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Honório Lemes participaram do plantio de árvores e mudas de diferentes espécies em uma área próxima à Casa do Estudante, nas dependências da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

A atividade foi realizada pelo Instituto Ambientalista Botucatu, representado pela presidente, Valéria Apratto, por João Luiz Motta e pelo engenheiro agrônomo e professor Júlio Reck. A ação contou com a presença do vereador Gilmar de Lima Martins, autor da legislação que criou o programa.

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A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Instituto Federal Farroupilha (IFFar), responsável pelo fornecimento das mudas, e com o 10º Batalhão de Engenharia de Combate (10º BE Cmb), que colaborou com a abertura das valas para o plantio.

Programa incentiva a arborização e a biodiversidade urbana

O Programa Bosques de Bairro tem como objetivos promover a restauração ecológica, incentivar a biodiversidade urbana e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do município. A legislação busca estimular ações de arborização e a valorização dos espaços urbanos, ampliando a presença de áreas verdes em Alegrete.

Com a realização do plantio, a proposta passa a ganhar forma por meio de uma ação prática que envolve o poder público, instituições de ensino, entidades ambientalistas e a comunidade escolar.

Educação ambiental e participação comunitária

Além de contribuir para a arborização da área, a atividade proporcionou aos estudantes a oportunidade de participar diretamente de uma iniciativa voltada à preservação ambiental. A integração entre alunos, instituições parceiras e representantes do poder público reforça a importância da educação ambiental e do envolvimento da comunidade na construção de espaços urbanos mais verdes.

A ação também evidencia o papel das parcerias institucionais na implementação de políticas públicas ambientais, reunindo recursos, conhecimento técnico e participação comunitária para viabilizar o plantio.

Com o início das atividades previstas no Programa Bosques de Bairro, Alegrete dá um passo na promoção da biodiversidade e na valorização dos espaços públicos, com foco na sustentabilidade e na qualidade de vida das próximas gerações.