Lei garante que ônibus pare fora do ponto, a noite, para dar seguranças as mulheres em Alegrete

Uma proposição da Vereadora Dileusa Alves (PDT), sobre a situação de segurança de usuárias, de Alegrete, do transporte coletivo, a noite, em cumprimento a uma lei que assegura esse direito às mulheres

Em seu ofício ela relata ao Executivo Municipal a situação de insegurança para as usuárias do transporte coletivo a noite, e solicita a realização da fiscalização das empresas e dos transportes coletivos destas.

A vereadora diz que existe uma Lei desde de 2016 é que ninguém sabe pede o seu cumprimento A Lei nº 5.629 de 09/03/2016, que institui a parada fora do ponto no âmbito do município par dar seguranças as usuárias que precisam utilizar o transporte coletivo aqui em Alegrete.

Dileua Alves informa que esteve em reunião com a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania o com o representante da Empresa Expresso Fronteira do Oeste, que de forma emergencial presta o serviço de transporte público urbano em Alegrete, para orientação.

Ana Vezzaro, da empresa Fronteira Oeste, diz que já esta ciente da Lei e que os motoristas foram orientados que podem parar fora do ponto menos no centro da cidade, no horário determinado em Lei explicou.

Informamos, ainda, que dois fiscais, servidores do município, atuam diariamente na fiscalização do transporte público e foram orientados quando ao cumprimento da Lei nº 5.629/2016.

Vera Soares Pedroso