Lei que garante vacinação domiciliar para pessoas com TEA é sancionada em Alegrete

A medida visa ampliar o acesso à imunização e oferecer mais conforto às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias

Uma nova política de inclusão e cuidado em saúde que passa a fazer parte da rotina de Alegrete, foi sancionada pelo prefeito Jesse Trindade. A lei institui o Programa Municipal de Vacinação Domiciliar para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso à vacinação para pessoas com TEA que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde, especialmente em situações em que o deslocamento e o ambiente desses locais podem gerar desconforto ou crises.

Com a vacinação realizada em casa, a proposta busca proporcionar um atendimento mais humanizado, respeitando as particularidades de cada pessoa e dando maior tranquilidade também às famílias.

A lei que é de autoria da vereadora Patty Bronze, destaca a importância de transformar as necessidades das famílias em políticas públicas que garantam mais inclusão e qualidade no atendimento.

“Essa é uma conquista que representa cuidado, respeito e inclusão. Muitas famílias enfrentam dificuldades para levar seus filhos ou familiares até uma unidade de saúde. Poder oferecer esse atendimento no ambiente de casa é olhar para essas pessoas com mais sensibilidade”, destaca a vereadora.

A sanção da lei representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e às famílias atípicas no município, fortalecendo ações que buscam garantir acesso à saúde de forma mais adequada às necessidades de cada cidadão.A expectativa agora é pela regulamentação e implementação do programa pelo município, para que o serviço possa chegar efetivamente às famílias que necessitam desse atendimento.