Leiteiro é agredido com um golpe de pá na cabeça, no bairro Vila Grande

Leiteiro foi agredido com pá de pedreiro e precisou ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento, em Alegrete. O filho, menor de idade, quase foi atingido por uma pedrada pelo mesmo agressor da vítima. De acordo com o BO, ele estava em uma rua no bairro Vila Grande para fazer uma entrega de leite quando o acusado foi em sua direção com uma pá de pedreiro e uma pedra.

O leiteiro estava acompanhado de um filho, menor de idade. O acusado jogou uma pedra que por muito pouco não o acertou. Foi então que agrediu o homem de 53 anos com a pá, acertando a cabeça, na região lateral, no lado esquerdo atrás da orelha. Com o forte golpe foi necessário procurar atendimento médico e realizar sutura.

O motivo da agressão teria sido em razão de um desentendimento entre as partes. O acusado teria deixado alguns suínos na casa da vítima e o acordo seria de realizar um trabalho. O leiteiro também teria desembolsado um valor para que o agressor realizasse tal tarefa que não foi feita e, ao ser cobrado ficou enfurecido.

O acusado ameaçou pai e filho depois da agressão. Não foi especificado qual seria o trabalho que o homem deveria ter feito. O fato ocorreu na manhã de domingo(16).