Leitura, escrita e brincadeiras são temas de seminário da Educação Infantil em Manoel Viana

Evento promoveu troca de experiências, formação continuada e reflexões sobre a importância da leitura, da oralidade e das brincadeiras no desenvolvimento infantil.

O município de Manoel Viana realizou, nesta segunda-feira, o Seminário Municipal de Leitura e Escrita na Educação Infantil, reunindo profissionais da rede de ensino para compartilhar experiências, apresentar práticas pedagógicas e discutir estratégias de incentivo à leitura e à escrita desde a infância.

O encontro teve como objetivo fortalecer as práticas educativas voltadas ao desenvolvimento infantil, destacando a importância da leitura, da oralidade, das narrativas, da imaginação e das brincadeiras no processo de aprendizagem das crianças.

Entre as autoridades e os profissionais presentes estavam o prefeito municipal, Antônio Flávio Busnelo; a secretária municipal de Educação, professora Ana Margaret Migotto; as formadoras Patrícia Albuquerque Bragamonte e Fabiane Hunemeier; e a articuladora municipal, Vanessa Caldas. Também participaram cursistas, educadoras da Educação Infantil, professoras do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, gestores, supervisores, educadoras especiais e auxiliares. A programação contou ainda com apresentações artísticas.

Durante o período da manhã, as cursistas apresentaram relatos de experiências e compartilharam os percursos formativos desenvolvidos ao longo da formação. As atividades possibilitaram a socialização de conhecimentos, a reflexão sobre o cotidiano escolar e a valorização das práticas construídas coletivamente pelos profissionais da educação.

À tarde, a programação contou com a participação da doutora Marília Heman, responsável pelo painel “Vozes da Infância: Brincar, Narrar e Imaginar na Educação Infantil”. A atividade abordou a relevância das experiências infantis e promoveu reflexões sobre o papel do brincar, das narrativas e da imaginação na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças.

A formação continuada dos profissionais da educação esteve entre os aspectos centrais do seminário. A iniciativa reforçou a importância da atualização dos conhecimentos e do aprimoramento das práticas pedagógicas, considerando os diferentes ritmos de aprendizagem, as curiosidades e as formas de expressão das crianças.

A Secretaria Municipal de Educação e a Articulação Municipal agradeceram aos profissionais envolvidos na organização, às cursistas, à coordenação municipal, às formadoras e aos demais colaboradores que contribuíram para a realização do evento.

O seminário integrou as ações de valorização da educação no município, com foco no fortalecimento das práticas pedagógicas e na construção de experiências de aprendizagem que respeitem as particularidades da infância e incentivem o contato com a leitura e a escrita desde os primeiros anos de vida.