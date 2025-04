Lelé é o grande campeão da Semana Criolla del Prado no Uruguai

Para sintetizar o feito do ginete, em oito dias de montarias, ele conquistou cinco Voltas de Honra, reconhecimento concedido ao competidor que atinge a nota máxima do dia.

O Prado é o rodeio mais importante do Uruguai, reunindo pessoas de todo o país, além de contar com a participação dos melhores cavaleiros do Brasil e da Argentina. Em 2015, o alegretense Rafael Safons, um dos principais nomes do Rio Grande do Sul, foi o melhor brasileiro com um terceiro lugar. Agora, é a vez de Lelé vencer.

Na 110ª edição do evento, com excelente pontuação ao longo da competição, Alex Silva finalizou o Rodeio do Prado 2025 em 1º lugar, conquistando o Troféu de Ouro para o guri de Alegrete e consagrando o Brasil como o País da Crina.

Realizada na cidade de Montevidéu, a Semana Criolla del Prado é considerada o maior rodeio da América Latina e tem duração de uma semana. Mais de 100 cavaleiros do Brasil, Argentina e Uruguai competiram por prêmios que chegaram a US$ 90 mil.

“Um sonho realizado”, destacou o ginete alegretense à reportagem. Lelé conquista uma verdadeira Copa do Mundo dos ginetes da América e traz para Alegrete um dos maiores prêmios já oferecidos pela Semana Criolla del Prado.

Fotos: MP Fotografias