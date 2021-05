“Levou uma parte de nós”, diz pai de menina morta em creche de Saudades

O olhar congelado do homem para o túmulo da filha, com os olhos vermelhos de cansaço e choro, mãos na cintura e postura de quem tentava não desabar apesar de estar no pior momento de sua vida, era perturbador durante o velório das cinco vítimas da chacina de Saudades, oeste de Santa Catarina. Pai de Sarah Luiza Mahle Sehn, assassinada com apenas um ano e oito meses, Evandro Sehn, 35 anos, tentava assimilar o que ocorreu na manhã de 4 de maio.